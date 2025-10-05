Трамп распорядился отправить 300 бойцов Нацгвардии в Чикаго

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер сообщил, что охрана получила уведомление от Пентагона утром. Он назвал распоряжение ненужным и «сфабрикованным представлением, а не реальной попыткой обеспечить безопасность». По его словам, военное ведомство администрации республиканца поставило ультиматум: либо штат направляет собственные войска, либо это делает федеральная власть. Притцкер подчеркнул, что требовать от губернатора действий против воли штата «абсолютно возмутительно и не по-американски».