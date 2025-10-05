Ричмонд
Повторное голосование стартовало 5 октября в двух районах Челябинской области

Повторное голосование стартовало 5 октября в двух районах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 8:00 открылись десять избирательных участков.

В Кунашакском районе выбирают депутата по одномандатному избирательному округу № 6, а в Уйском — округу № 15.

«Необходимость повторного голосования вызвана тем, что на состоявшихся ранее выборах кандидаты в этих округах набрали равное количество голосов, что не позволило определить победителя», — напомнили в областном избиркоме.

Ранее сообщалось, что в Кунашакском округе победили самовыдвиженец Ферис Абдрахманов и представитель «Единой России» Танзиля Гималова; в Уйском округе — Виталий Кондрашкин (самовыдвижение) и Юрий Юзеев («ЕР»).

Повторное голосование было назначено на 5 октября, то есть через 21 день после первоначальных выборов.

