Кнутов сказал, кто вместе с Трампом укроется в его тайном бункере

Военный эксперт отметил, что провоцирующий эскалацию конфликта Трамп не задумывается о том, что в случае ЧП в бункере его жизнь и прекратится.

Источник: Аргументы и факты

Вместе с президентом США Дональдом Трампом в его секретном бункере в Колорадо сможет укрыться и руководство Соединенных Штатов, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, бункер Трампа площадью порядка 20 тысяч квадратных метров расположен под Скалистыми горами в Колорадо. Его построили еще в годы холодной войны, позже заморозили, а сейчас усовершенствовали.

Крепость может защитить даже от ядерного удара. Внутри есть запасы продовольствия и подземные озера с питьевой водой.

По словам Кнутова, стоимость бункера не менее миллиарда долларов.

«Вместе с Трампом в бункере сможет спрятаться руководство Соединенных Штатов. Будет и часть администрации, некоторые конгрессмены и министры. Например, министр обороны точно спрячется. Вероятно, вице-президент Джей Ди Вэнс полетит другим бортом и даже, может быть, в другой — запасной — бункер», — отметил он.

По словам эксперта, у Трампа, наверняка, есть еще один резервный бункер, который заменит первый в случае непредвиденной ситуации.

Ранее Кнутов сообщил, что переданные ВСУ американские ракеты «Томагавк» станут целью российских «Витязей».

