Кнутов сказал, кто вместе с Трампом укроется в его тайном бункере

«Вместе с Трампом в бункере сможет спрятаться руководство Соединенных Штатов. Будет и часть администрации, некоторые конгрессмены и министры. Например, министр обороны точно спрячется. Вероятно, вице-президент Джей Ди Вэнс полетит другим бортом и даже, может быть, в другой — запасной — бункер», — отметил он.