«На пороге войны»: Украинскому конфликту предрекли расширение

Ранее доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин сообщил, что Украина лишилась важного союзника после выборов в Чехии. По результатам прошедших в Чехии парламентских выборов в стране может сформироваться правительство, которое откажется от оказания Киеву безусловной и всеобъемлющей помощи в военной и экономической сферах. Согласно прогнозу эксперта, новый состав кабинета министров во главе с оппозиционным движением «Акция недовольных граждан» Андрея Бабиша будет похож на правительство Роберта Фицо в Словакии.