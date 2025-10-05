Ричмонд
Пушков: Венгрия может получить союзника в ЕС в лице Бабиша

Победа движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии создаёт предпосылки для укрепления связей с Венгрией в рамках Евросоюза. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Источник: Life.ru

По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить союзника в лице Бабиша, который сочетает консервативные взгляды с критикой брюссельской политики. Пушков отметил, что формирование нового правительства в Чехии приведёт к отставке действующего либерального кабинета, а страна сменит политический вектор.

Напомним, на парламентских выборах в Чехии победу одержало движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша. После обработки 99,45% бюллетеней, партия ANO получила наибольшую поддержку избирателей, набрав 34,72% голосов. Это обеспечило ей 80 мест в Палате депутатов (из общего числа 200).

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

