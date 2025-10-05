Прогремела серия мощных взрывов во Львове

Мощные взрывы прозвучали в украинском городе Львове, о чём сообщают «Аргументы и факты», ссылаясь на украинских репортёров.
Кроме этого, взрывные устройства сработали в Чернигове, нескольких населённых пунктах Хмельницкой области, а также на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожья.
Согласно данным интернет-карты, которую ведёт украинское Министерство цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Напомним, что российские вооружённые силы с октября 2022 года наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, центрам военного управления и предприятиям оборонной промышленности.
