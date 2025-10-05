Кобахидзе обвинил посла ЕС в поддержке беспорядков в Тбилиси

Фактически сейчас у прозападных сил республики и поддерживающих их европейских и американских структур один из последних шансов остановить развитие Грузии как нейтрального государства и вернуть в проНАТОвскую колею. И вряд ли их будут останавливать какие-то моральные препоны, считает колумнист KP.RU Александр Гришин.