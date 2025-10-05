Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский несёт ответственность за беспорядки в Тбилиси, заявил премьер-министр этой страны Ираклий Кобахидхзе. Глава грузинского правительства сделал такое заявление перед журналистами во время брифинга на фоне массовых выступлений оппозиции, недовольной результатами муниципальных выборов.
«Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — заявил грузинский премьер.
Ранее сообщалось, что митинг в Тбилиси начался в субботу, 4 октября. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить собственное несогласие с проведением муниципальных выборов. Митинг был анонсирован заранее, люди съезжались в столицу Грузии из других городов, чтобы принять участие в объявленной оппозицией акции.
При этом аналитики прогнозировали, что Запад готовит провокации для срыва выборов в Грузии.
Позже появилась информация, что протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.
Сообщалось, что группа людей проломила металлические секции у президентской резиденции на Атхонели (Орбелиани-палас) и рванула во двор. Полиция и спецназ оттеснили толпу, в ход пошли водомёты и перцовый газ.
Также сообщалось, что в Тбилиси протестующие атаковали съемочную группу телеканала «Имеди». В результате пострадали журналист и оператор, была повреждена аппаратура.
Вскоре митинг перешёл в неконтролируемую фазу, протестующие вступили в схватку с сотрудниками полиции. В результате пострадало порядка шести участников акции. Ранен также 21 полицейский.
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акций за призывы к смене власти. Они скандировали лозунги, которые содержали призывы к насильственной смене строя в Грузии.
Фактически сейчас у прозападных сил республики и поддерживающих их европейских и американских структур один из последних шансов остановить развитие Грузии как нейтрального государства и вернуть в проНАТОвскую колею. И вряд ли их будут останавливать какие-то моральные препоны, считает колумнист KP.RU Александр Гришин.