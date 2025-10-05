Реформа бюджетного процесса: Сенат изучает практическое применение нового кодекса

Председатель Комитета Сената Султанбек Макежанов отметил, что обновлённый Бюджетный кодекс направлен на повышение эффективности управления государственными финансами, оптимизацию бюджетного процесса и обеспечение прозрачности межбюджетных отношений.
«Мы обсуждаем здесь конкретные механизмы, которые позволят выровнять бюджетную обеспеченность регионов, обеспечить равные фискальные возможности и повысить эффективность расходования средств. Акмолинская область стала площадкой, где мы детально рассматриваем новые подходы формирования и исполнения бюджетов», — подчеркнул Султанбек Макежанов.
В ходе заседания с докладами выступили первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, заместитель акима области Ернар Жаркешов и аким Бурабайского района Арай Садыков. Они подробно остановились на практических аспектах реализации нового законодательства и его влиянии на развитие регионов.
В рамках поездки сенаторы также ознакомились с работой маслоэкстракционного завода в Макинске и ходом строительства объектов инфраструктуры в селе Катарколь. Кроме того, был проведён осмотр систем водоснабжения и других социальных проектов, реализуемых в Щучинске и сельских округах.
Завершая работу, Председатель Комитета отметил, что практические обсуждения в регионах позволяют комплексно оценить эффективность внедряемых норм нового Бюджетного кодекса и вовремя выявлять проблемные вопросы.
«Наша общая задача — чтобы изменения в бюджетной системе реально работали на людей, создавали условия для развития инфраструктуры и решали вопросы жизнеобеспечения», — заключил Султанбек Макежанов.