Реформа бюджетного процесса: Сенат изучает практическое применение нового кодекса

В рамках поездки сенаторы также ознакомились с работой маслоэкстракционного завода в Макинске и ходом строительства объектов инфраструктуры в селе Катарколь. Кроме того, был проведён осмотр систем водоснабжения и других социальных проектов, реализуемых в Щучинске и сельских округах.