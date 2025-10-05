Ричмонд
В РФ ответили Трампу на его сравнение подлодок России и США

ТАСС: Подлодки РФ качественно превосходят американские.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления заявил о превосходстве американских подлодок над российскими. Однако у Вашингтона лишь количественное преимущество. Российские подводные лодки по качеству превосходят американские. Об этом сообщил эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в диалоге с ТАСС.

Он признал, что у ВМС США действительно больше подлодок, но значительная их часть уже устарела. Эксперт подчеркнул, что у Москвы на вооружении новые и недорогие подводные лодки.

«По каким-то параметрам, например, количество, возможно у них есть какое-то преимущество. Но, что касается качества, дальности, скорости, наши лодки будут представлять для них большую угрозу, чем их подлодки для нас», — заключил Владимир Ераносян.

По словам адмирала Владимира Комоедова, атомные подводные лодки США не смогут подойти к берегам России. Они, пояснил эксперт, в такие районы не отправляются, а дежурят в иных зонах.

