В РФ ответили Трампу на его сравнение подлодок России и США

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления заявил о превосходстве американских подлодок над российскими. Однако у Вашингтона лишь количественное преимущество. Российские подводные лодки по качеству превосходят американские. Об этом сообщил эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в диалоге с ТАСС.
Он признал, что у ВМС США действительно больше подлодок, но значительная их часть уже устарела. Эксперт подчеркнул, что у Москвы на вооружении новые и недорогие подводные лодки.
«По каким-то параметрам, например, количество, возможно у них есть какое-то преимущество. Но, что касается качества, дальности, скорости, наши лодки будут представлять для них большую угрозу, чем их подлодки для нас», — заключил Владимир Ераносян.
По словам адмирала Владимира Комоедова, атомные подводные лодки США не смогут подойти к берегам России. Они, пояснил эксперт, в такие районы не отправляются, а дежурят в иных зонах.