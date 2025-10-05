Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения

«Ваши беззаветное служение интересам Таджикистана, усилия по сохранению богатого культурного наследия таджикского народа, а также вклад в дело упрочения регионального мира и безопасности заслуживают самой высокой оценки», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко убежден, что нынешний уровень стратегического партнерства, поддержки между Беларусью и Таджикистаном является надежным фундаментом для достижения амбициозных целей социально-экономического развития двух стран и повышения благосостояния народов.
«Зная Вас как давнего доброго друга Беларуси, уверен, что Ваша активная деятельность на высшем государственном посту и впредь будет способствовать углублению двусторонних контактов между Минском и Душанбе», — отметил белорусский лидер.
Президент Беларуси пожелал Президенту Таджикистана крепкого здоровья на долгие годы, счастья и неизменных успехов во всех начинаниях.