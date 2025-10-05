Ричмонд
Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Ваши беззаветное служение интересам Таджикистана, усилия по сохранению богатого культурного наследия таджикского народа, а также вклад в дело упрочения регионального мира и безопасности заслуживают самой высокой оценки», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что нынешний уровень стратегического партнерства, поддержки между Беларусью и Таджикистаном является надежным фундаментом для достижения амбициозных целей социально-экономического развития двух стран и повышения благосостояния народов.

«Зная Вас как давнего доброго друга Беларуси, уверен, что Ваша активная деятельность на высшем государственном посту и впредь будет способствовать углублению двусторонних контактов между Минском и Душанбе», — отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Президенту Таджикистана крепкого здоровья на долгие годы, счастья и неизменных успехов во всех начинаниях.

