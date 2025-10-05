Ричмонд
Лукашенко: роль учителя в эпоху стремительного инновационного развития велика как никогда

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение — это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что благодаря профессионализму и ответственному подходу педагогов к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.

«Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей — укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил признательность всем работникам системы образования за преданность избранному пути и пожелал учителям и их близким крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Беларуси.

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя.

Педагогическим работникам Республики Беларусь.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя.

Сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение — это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость.

Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.

Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей — укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему.

Признателен всем работникам системы образования за преданность избранному пути. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и новых достижений на благо Беларуси.

Александр Лукашенко,

5 октября 2025 года.

