Лукашенко: роль учителя в эпоху стремительного инновационного развития велика как никогда

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя.
Педагогическим работникам Республики Беларусь.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя.
Сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение — это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость.
Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.
Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей — укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему.
Признателен всем работникам системы образования за преданность избранному пути. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и новых достижений на благо Беларуси.
Александр Лукашенко,
5 октября 2025 года.