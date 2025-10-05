Крепость с озером: Кнутов раскрыл, что скрывает бункер Трампа за $1 млрд

Президент США Дональд Трамп, показавший журналистам свой бункер в Колорадо, провоцирует новые конфликты и эскалацию уже действующих, при этом запасов в его убежище хватит лишь на несколько лет.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, что Трамп прячет в бункере и кто сможет крыться вместе с ним.
Бункер за $1 млрд.
Бункер Трампа площадью порядка 20 тысяч квадратных метров расположен под Скалистыми горами в Колорадо. Его построили еще в годы холодной войны, позже заморозили, а недавно реконструировали.
Крепость, как утверждают эксперты, может защитить от ядерного удара. Внутри есть запасы продовольствия и подземные озера с питьевой водой.
Вход в бункер защищен метровыми стальными дверями и системой многоступенчатых КПП. По словам строителей, крепость рассчитана на взрыв, мощность которого в тысячу раз превышает бомбу, сброшенную на Хиросиму.
Стоимость секретного бункера президента США Дональда Трампа в Колорадо более миллиарда долларов, считает Кнутов.
«Вероятно, стоимость бункера Трампа не меньше миллиарда долларов. Недавно там произошла реконструкция, установили современное оборудование, поменяли вентиляционные системы и электронику. В залах боевого управления, вероятнее всего, используется специальная система, при которой аппаратура располагается на платформах с пружинами. Это защищает технику во время серьезных колебаний земли», — отметил эксперт.
Скудная жизнь без связи.
Кнутов предположил, что у Трампа есть еще и резервный бункер, на случай, если с первым что-то случится. При этом специалист подчеркнул, что американский президент, рассказывая о своем бункере, обостряет политическую напряженность в мире.
«Трамп показал свое убежище, место, где он отсидится в случае конфликта. Но жизнь после укрытия все равно закончится, под землей нормальной жизни не будет, Не нужно провоцировать тех людей, которые выступают за развязывание третьей мировой войны. Трамп должен искать пути к сотрудничеству, а не нагнетать обстановку еще больше», — отметил он.
Кнутов добавил, что в бункере после удара, вероятно, не будет связи с внешним миром.
«Проводная связь вряд ли после ударов сохранится, а радиосвязь выйдет из строя. Я уж не говорю про интернет и телевидение, а если в космосе будут взрывы, то будут выведены из строя и спутники», — добавил эксперт.
По словам специалиста, запасов еды в бункере хватит на несколько лет, но питание не будет таким разнообразным, как сейчас — при нормальной жизни.
Кто сможет укрыться в бункере Трампа.
Военный эксперт в беседе с aif.ru сообщил, что в бункере в случае внешней угрозы вместе с американским лидером смогут укрыться первые лица Штатов.
«Вместе с Трампом в бункере сможет спрятаться руководство США, представители администрации, некоторые конгрессмены и министры. Скорее всего, вице-президент США Джей Ди Вэнс полетит другим бортом и даже, может быть, в другой — запасной — бункер», — отметил он.
По словам эксперта, у Трампа, наверняка, есть еще один резервный бункер, который заменит первый в случае непредвиденной ситуации.
