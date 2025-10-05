Politico рассказало, почему Чехия может стать «новой головной болью» ЕС

Politico отмечает, что партии Бабиша не удастся получить абсолютного большинства в нижней палате парламента, состоящей из 200 мест, а это значит, что ему потребуется парламентская поддержка для формирования правительства. Все крупные партии Чехии уже отказались сотрудничать с ANO, оставив ему единственные варианты — коалицию с движением евроскептиков «Автомобилисты для себя» и крайне правой SPD. Все три партии входят в группу Европарламента «Патриоты за Европу», одним из основателей которой является Бабиш.