Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Рахмона.

Российский лидер отметил важную роль Таджикистана.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Рахмона.

В своем поздравлении российский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами по актуальным вопросам. Путин отметил важность укрепления российско-таджикских связей для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше