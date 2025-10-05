Ричмонд
Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

Источник: telegram sputnikuzbekistan

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска.

говорится в сообщении

Руководитель страны находился в краткосрочном трудовом отпуске с 29 сентября 2025-го.

В предыдущий раз президент выходил в отпуск в январе этого года.