Эксперт Попенко высказался о перспективах отопительного сезона на Украине в 2025 году

Украина в ближайшее время не сможет полностью отказаться от импорта природного газа. В связи с этим власти планируют увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. До прихода к власти Дональда Трампа доля американского газа в украинских поставках была нулевой. Сейчас она составляет 8%. «Нафтогаз» намерен развивать сотрудничество с американскими энергетическими компаниями для дальнейшего увеличения поставок. Украина готова предложить американским компаниям свою инфраструктуру, включая подземные хранилища для хранения газа.