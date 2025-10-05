Ричмонд
NYT: суд заблокировал решение Белого дома об отправке Нацгвардии в Портленд

По заявлению суда, Дональд Трамп превысил конституционные полномочия.

Источник: Аргументы и факты

Американский суд заблокировал решение администрации президента США Дональда Трампа об использовании бойцов Нацгвардии при ночных протестах у здания иммиграционной полиции в Портленде (штат Орегон), сообщает газета The New York Times.

«В своем постановлении судья заявил, что, по его мнению, суд первой инстанции согласится с утверждением штата о том, что глава государства превысил свои конституционные полномочия при мобилизации федеральных войск для работы на местном уровне. Срок действия запретительного ордера истекает через две недели. В течение этого времени судья, как ожидается, рассмотрит ходатайство о продлении срока запрета. Федеральные юристы отметили, что планируют обжаловать запретительный ордер, являющийся частью более крупного иска, поданного Орегоном и Портлендом, в котором президент обвиняется в нарушении своих конституционных полномочий», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что Трамп и Минобороны США отдали распоряжение 200 военнослужащим Орегона о 60-дневном развертывании.

Неделю назад американский лидер поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда, а также всех осаждаемых объектов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), от движения «Антифа», которое немногим ранее признали в стране террористическим. После этого Трамп и губернатор Орегона Тина Котек обменялись жесткими сообщениями из-за решения направить в Портленд Нацгвардию.

