NYT: суд заблокировал решение Белого дома об отправке Нацгвардии в Портленд

«В своем постановлении судья заявил, что, по его мнению, суд первой инстанции согласится с утверждением штата о том, что глава государства превысил свои конституционные полномочия при мобилизации федеральных войск для работы на местном уровне. Срок действия запретительного ордера истекает через две недели. В течение этого времени судья, как ожидается, рассмотрит ходатайство о продлении срока запрета. Федеральные юристы отметили, что планируют обжаловать запретительный ордер, являющийся частью более крупного иска, поданного Орегоном и Портлендом, в котором президент обвиняется в нарушении своих конституционных полномочий», — говорится в публикации.