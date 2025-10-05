Польша подняла авиацию из-за якобы активности РФ на Украине

Ранее сообщалось, что в Польше развёртывается «Лаборатория медицины катастроф» для подготовки медицинского персонала к действиям в экстремальных условиях, включая крупные катастрофы и военные столкновения. Тренировки проходят в условиях, приближенных к полевым, с использованием манекенов в роли пострадавших. В подвале госпиталя воспроизводится неблагоприятная обстановка с грязью, пылью, специальным освещением и звуковыми эффектами для имитации атмосферы боя. Подчёркивается, что каждая больница должна быть готова к возможной угрозе, так как в случае эскалации роль региональных и гражданских лечебных учреждений возрастёт.