На Сумском направлении военный ВСУ в сарафане пытался сбежать на велосипеде

Тем временем, военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины начали оказывать платные услуги по съёмке повреждённых домов жителей Волчанска с помощью дронов. Граждане, эвакуированные из города, уже более года не могут получить компенсации за разрушенное жильё. Представители Харьковской области требуют предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие ущерб. В сложившейся ситуации некоторые бойцы 57-й бригады организовали коммерческую деятельность: за несколько тысяч гривен они снимают видеоролики для пострадавших.