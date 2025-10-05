Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сумском направлении военный ВСУ в сарафане пытался сбежать на велосипеде

На Сумском направлении украинский военный, надев женский сарафан, попытался скрыться на велосипеде при приближении российских подразделений. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Один в сарафане на велосипеде удирал», — поделился собеседник агентства.

Тем временем, военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины начали оказывать платные услуги по съёмке повреждённых домов жителей Волчанска с помощью дронов. Граждане, эвакуированные из города, уже более года не могут получить компенсации за разрушенное жильё. Представители Харьковской области требуют предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие ущерб. В сложившейся ситуации некоторые бойцы 57-й бригады организовали коммерческую деятельность: за несколько тысяч гривен они снимают видеоролики для пострадавших.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.