Додик заявил об атаках Запада на Сербию и Республику Сербскую

А ранее Додик заявил, что Босния и Герцеговина не намерена вступать в НАТО. Он подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остаётся неизменной. Кроме того, он коснулся вопроса о санкциях в отношении России и экспорте оружия на Украину. Президент отметил, что он против военных поставок Киеву.