Додик заявил об атаках Запада на Сербию и Республику Сербскую

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что западные страны совершают атаки на Сербию и Республику Сербскую, которые вызывают внутренние потрясения и усиливают нестабильность в регионе. Об этом он рассказал газете «Известия».

Источник: Life.ru

По словам Додика, Сербия столкнулась с внешним влиянием через попытки «цветной революции», поддержанные частью граждан, а Республика Сербская испытывает давление со стороны иностранных сил, действующих вне официальных институтов. Цель этих действий, как отметил глава РС, — ослабление власти и контроля над регионом.

Он отметил, что местное население последовательно выражало позицию против усиления мусульманского влияния на Балканах и стремилось к предотвращению новых конфликтов.

А ранее Додик заявил, что Босния и Герцеговина не намерена вступать в НАТО. Он подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остаётся неизменной. Кроме того, он коснулся вопроса о санкциях в отношении России и экспорте оружия на Украину. Президент отметил, что он против военных поставок Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

