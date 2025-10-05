Политолог Колташов: вотум недоверия фон дер Ляйен станет приговором политике ЕС

«На сегодняшний день нет кандидатуры, которая могла бы потенциально заменить фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии, просто нет у них ярких системных политиков. Да, к ней есть серьезные претензии, которые тянутся еще с ковидных времен. У нее непростые отношения с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Мерцем. Она действительно смогла наладить переговорный процесс с США и Китаем. В общем-то ее минусы можно долго перечислять, но альтернатив пока просто нет», — сказал политолог.