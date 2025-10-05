Ранее президент России Владимир Путин также сообщал, что с января по август 2025 года около 150 тысяч украинских военнослужащих дезертировали из армии. Кроме того, российский лидер, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», охарактеризовал украинские вооружённые формирования как «рабоче-крестьянскую» армию, отметив, что представители элиты в них не воюют, а лишь отправляют на убой своих граждан, что и является причиной массового дезертирства. Он также подчеркнул, что в российских Вооружённых силах случаи дезертирства носят единичный характер по сравнению с массовым явлением в украинской армии, что создаёт серьёзные проблемы для Киева.