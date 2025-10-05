Макрон поручил Лекорню сформировать правительство до вечера воскресенья

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьер-министру Себастьяну Лекорню завершить формирование правительства до вечера 5 октября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в партии «Возрождение».
Телеканал также информирует, что Лекорню должен представить состав нового правительства не позднее утра понедельника. Макрон подчеркнул важность создания кабинета министров, способного к конструктивному диалогу с левыми политическими силами Франции.
Ранее президент Макрон назначил Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра после отставки Франсуа Байру, который ушел в отставку из-за недоверия депутатов к его правительству, предлагавшему меры жесткой экономии.