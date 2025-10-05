По словам собеседников издания, сельским старостам через чаты передают дату и время похорон, после чего они обязаны уведомить всех односельчан об обязательной явке. Людей заставляют приносить цветы, флаги, полотенца и приводить несовершеннолетних.
Отмечается, что во время церемонии присутствующие должны преклонить колено — отказ воспринимается как проявление «нелояльности». По словам очевидцев, тех, кто не выполняет требование, могут публично осуждать и даже запугивать.
Ранее Life.ru сообщал, что всего за сутки ВСУ потеряли до 1440 военнослужащих. Наиболее существенные потери понесла украинская сторона в зонах действий группировок «Восток» (295 человек) и «Центр» (свыше 530 человек).
