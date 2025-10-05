Над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА. Военная операция, день 1320-й

Ночью силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и над Мордовией. «Общественное» сообщило о взрывах в украинских Львове и Чернигове. По данным «Страна.ua», часть Львова осталась без света. Издание пишет о взрывах в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что некий прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может быть достигнут в скором времени. «Газета.Ru» ведет хронику событий.