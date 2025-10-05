Над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА. Военная операция, день 1320-й

09:51 В Винницкой области Украины получил повреждения промышленный объект на фоне воздушной тревоги, рассказали местные власти. Во Львове сгорел склад польской компании, там была брендовая одежда и сигареты, пишет «Страна.ua».
09:49 ВСУ нанесли 38 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, передало РИА Новости.
09:34 ❗️ВС РФ практически вытеснили группировку украинских войск из села Чунышино юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск), рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
09:27 Белгородские инженеры разработали, испытали и уже направили в зону СВО новый самоуничтожающийся беспилотный летательный аппарат с «жалом», выяснил Telegram-канал Mash.
09:13 По данным «Общественное», утром в Ивано-Франковске прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
09:06 Аэропорты Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля работают в прежнем режиме, рассказали в Росавиации.
08:53 Польские военные поднимали в воздух авиацию из-за ударов по Украине, заявили в оперативном командовании Вооруженных сил страны:
«Россия наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование ВС Польши инициировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в максимальную готовность».
08:46 Число дезертиров в рядах ВСУ достигает размеров нескольких общевойсковых армий, сказал ТАСС депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев:
«150 тысяч дезертировавших с фронта военнослужащих ВСУ — это серьезный показатель, это две-три общевойсковых армии, которые ушли с фронта».
08:27 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Ивано-Франковской и Хмельницкой области Украины. В Черниговской области после взрывов произошел пожар, громкие звуки слышали и жители Одессы. Часть Львова осталась без света, в городе как минимум два крупных пожара.
08:16 Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что некий прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может быть достигнут в скором времени.
08:07 «Общественное» сообщило о взрывах во Львове и Чернигове на Украине.
08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью ликвидировали 32 украинских беспилотника: 11 над Белгородской областью, 11 над Воронежской, пять над Нижегородской, один над Брянской, один над Курской, один над Тульской, один над Тамбовской, один над Мордовией.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1320-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.