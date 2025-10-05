На подконтрольной Киеву части Запорожской области начались перебои со светом

«Перебои со светом и водоснабжением», — написал Федоров.
Согласно его заявлению, в подконтрольной Киеву части Запорожской области 73 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области город Златополь, известный ранее как Первомайский, остался без электроснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Населённый пункт находится в Лозовском районе.
