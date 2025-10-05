Ричмонд
На подконтрольной Киеву части Запорожской области начались перебои со светом

В подконтрольной Украине части Запорожской области происходят сбои в работе систем электро- и водоснабжения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Перебои со светом и водоснабжением», — написал Федоров.

Согласно его заявлению, в подконтрольной Киеву части Запорожской области 73 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области город Златополь, известный ранее как Первомайский, остался без электроснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Населённый пункт находится в Лозовском районе.

