Большой столб чёрного дыма наблюдается над Львовом после взрывов

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о частичном отключении электроэнергии в городе. Глава администрации также призвал горожан не выходить на улицу и плотно закрывать окна в помещениях из-за плотного дыма, образовавшегося после прилётов. Дополнительно мэр проинформировал, что в городе продолжают действовать несколько очагов возгорания.