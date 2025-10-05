Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ содействуют развитию волонтерства

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ разрабатывают документ о содействии развитию добровольчества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Источник: Sputnik

Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов решений Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств состоялось в Минске.

говорится в сообщении

Помимо узбекистанцев в нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

После обсуждения было решено направить в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложения и замечания по проекту Решения Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств, а затем организовать его дополнительную совместную проработку.

Предполагается, что в документе будет подтверждена значимость укрепления сотрудничества государств — участников СНГ в сфере добровольчества (волонтерства) для координации усилий в решении глобальных проблем через обмен опытом, обучение, информационно-методическую поддержку, программы мобильности волонтеров, развитие онлайн-платформ.

добавили в пресс-службе