Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ содействуют развитию волонтерства

После обсуждения было решено направить в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложения и замечания по проекту Решения Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств, а затем организовать его дополнительную совместную проработку.