Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ содействуют развитию волонтерства

Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов решений Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств состоялось в Минске.
Помимо узбекистанцев в нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
После обсуждения было решено направить в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложения и замечания по проекту Решения Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств, а затем организовать его дополнительную совместную проработку.
Предполагается, что в документе будет подтверждена значимость укрепления сотрудничества государств — участников СНГ в сфере добровольчества (волонтерства) для координации усилий в решении глобальных проблем через обмен опытом, обучение, информационно-методическую поддержку, программы мобильности волонтеров, развитие онлайн-платформ.