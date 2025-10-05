И. Метшин: «Спасибо каждому из вас за преданность профессии, за любовь к детям и за огромный вклад в развитие Казани»

От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Ваша профессия — одна из самых значимых и ответственных в современном мире. Именно вы закладываете основы будущего: открываете детям двери в мир знаний, воспитываете уважение к культуре и традициям, формируете характер и мировоззрение подрастающего поколения. От вашей мудрости, терпения и неравнодушия зависит, каким будет завтрашний день нашего города и страны.