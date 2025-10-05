И. Метшин: «Спасибо каждому из вас за преданность профессии, за любовь к детям и за огромный вклад в развитие Казани»

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил казанских учителей с их профессиональным праздником.
"Уважаемые учителя и педагогические работники города Казани!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Ваша профессия — одна из самых значимых и ответственных в современном мире. Именно вы закладываете основы будущего: открываете детям двери в мир знаний, воспитываете уважение к культуре и традициям, формируете характер и мировоззрение подрастающего поколения. От вашей мудрости, терпения и неравнодушия зависит, каким будет завтрашний день нашего города и страны.
Сегодня Казань по праву гордится своей сильной и сплоченной педагогической командой. Учителя столицы Татарстана — это не только хранители лучших образовательных традиций, но и настоящие новаторы, которые внедряют современные подходы, осваивают новые технологии, поддерживают интерес учеников к науке, искусству и спорту. Благодаря вашей работе школьники Казани побеждают на олимпиадах, успешно поступают в лучшие вузы страны, становятся активными, творческими и ответственными гражданами.
Вы дарите детям не только знания, но и частицу души: учите состраданию, умению слышать и понимать друг друга, воспитываете уважение к людям и к своей малой родине. Именно это тепло и забота помогают ребятам поверить в свои силы и уверенно идти к мечтам.
Спасибо каждому из вас за преданность профессии, за любовь к детям и за огромный вклад в развитие Казани. Пусть ваша работа всегда приносит радость и удовлетворение, а признательность учеников и их родителей станет лучшей наградой.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и уверенности в том, что ваш труд делает наш город умнее, добрее и сильнее!", — говорится в поздравлении.