Бюджет Прикамья выделит более 650 млн рублей на реставрацию храмов

Жители Пермского края могут более подробно познакомиться с православными храмами региона в специальном цикле передач на телеканале «Союз» с 5 ноября 2025 года по 4 марта 2026 года. Федеральный телеканал познакомит 17 храмами Пермской епархии, включая Свято-Троицкий кафедральный собор в Перми, Храм Александра Невского в селе Лобаново, Свято-Троицкий храм в селе Нижние Муллы и другие.