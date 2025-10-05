Бюджет Прикамья выделит более 650 млн рублей на реставрацию храмов

Проект бюджета Пермского края на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов включил 725 млн рублей на развитие государственно-конфессиональных отношений. Большая часть средств пойдет на субсидии религиозным организациям Прикамья по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, включая реставрацию храмов.
На проведение ремонтно-реставрационных работ культовых зданий и сооружений краевые власти заложили 667,9 млн руб.: в 2026—2027 годах — по 230,9 млн руб., в 2028 году — 205,9 млн руб.
На развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержку социально значимых конфессиональных проектов краевой бюджет предусмотрит по 19,5 млн руб. ежегодно.
Жители Пермского края могут более подробно познакомиться с православными храмами региона в специальном цикле передач на телеканале «Союз» с 5 ноября 2025 года по 4 марта 2026 года. Федеральный телеканал познакомит 17 храмами Пермской епархии, включая Свято-Троицкий кафедральный собор в Перми, Храм Александра Невского в селе Лобаново, Свято-Троицкий храм в селе Нижние Муллы и другие.
Время и день выхода в эфир: среда — 07:45, четверг — 15:15, пятница — 23:45, воскресенье — 12:45 (время московское).