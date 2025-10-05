Ричмонд
Кинжалы и 700 БПЛА: Армия России поразила цели на Украине мощнейшим ударом

Прошедшей ночью Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили массированную воздушно-космическую операцию против критической энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: Life.ru

По предварительным оценкам, в атаке было задействовано около 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дополненных до полусотни крылатых ракет и, предположительно, два гиперзвуковых комплекса «Кинжал».

Основной целью стали энергетические узлы, расположенные в Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях, а также в районе Запорожья.

Львов подвергся особенно интенсивным атакам: зафиксировано около 25 мощных детонаций. Сообщается о возникновении крупных очагов возгорания, в результате чего значительная часть города оказалась обесточена. По неподтвержденным данным, удары также пришлись на сортировочные железнодорожные узлы и склады военного назначения вблизи местного аэропорта.

В Сумской области атака была сосредоточена на объектах железнодорожной инфраструктуры.

По информации из открытых источников, под ударами оказались Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Ранее сообщалось, что в Чернигове, на севере Украины, произошли перебои с электроснабжением из-за пожара после удара российских беспилотников. Город заволокло густым чёрным дымом. Около 50 тысяч жителей остались без света из-за аварийных отключений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

