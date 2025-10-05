Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении были ликвидированы иностранные наёмники, среди которых были граждане Польши, Грузии и Великобритании. Такие бойцы действуют скрытно, избегая прямого визуального контакта, однако российские военные регулярно фиксируют их присутствие по перехватам радиопереговоров и в ходе боестолкновений, после чего уничтожают выявленные позиции противника.