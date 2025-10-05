Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО не может противостоять российской армии

«Кого мы обманываем? Мы думаем, что можем победить Россию, тогда как армия НАТО не способна противостоять российской», — сказал он в эфире YouTube-канала, добавив, что «это уродливое лоскутное одеяло, чьи куски совместимы только в теории».
По словам Джонсона, «военной машины НАТО» образца 1982 года больше не существует, а осталась лишь надежда европейских членов альянса на поддержку в лице США.
Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что Киев пойдет на отчаянные действия против России, чтобы вовлечь в конфликт НАТО.
Президент России Владимир Путин назвал чушью высказывания о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО.
Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.Читать дальше