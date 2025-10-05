Денис Паслер поздравил свердловских учителей с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области 5 октября поздравил педагогов с профессиональным праздником. В День учителя он выразил искреннюю благодарность тем, кто посвящает свою жизнь благородной, ответственной и трудной миссии — воспитанию и обучению подрастающего поколения.
«Вы помогаете детям и молодежи ориентироваться в сложном современном мире, отличать истину от заблуждений, преодолевать препятствия и делать осознанный, правильный выбор», — сказал глава региона.
Паслер пожелал уральским педагогам достойных условий работы, повышения престижа профессии, крепкого здоровья и вдохновения.