Денис Паслер поздравил свердловских учителей с профессиональным праздником

Губернатор обратился к педагогам со словами благодарности за ответственный и благородный труд.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Свердловской области 5 октября поздравил педагогов с профессиональным праздником. В День учителя он выразил искреннюю благодарность тем, кто посвящает свою жизнь благородной, ответственной и трудной миссии — воспитанию и обучению подрастающего поколения.

«Вы помогаете детям и молодежи ориентироваться в сложном современном мире, отличать истину от заблуждений, преодолевать препятствия и делать осознанный, правильный выбор», — сказал глава региона.

Паслер пожелал уральским педагогам достойных условий работы, повышения престижа профессии, крепкого здоровья и вдохновения.