Токаев поздравил президента Таджикистана с днем рождения

5 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

В ходе беседы президенты отметили поступательное развитие казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.

Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа. Глава государства подчеркнул, что высоко ценит личный вклад президента Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами.

сообщила пресс-служба Акорды

Собеседники также рассмотрели график предстоящих контактов.

