Рахмон призвал изучать русский и английский языки наравне с таджикским

Рахмон подчеркнул, что через языки можно представить миру историю Таджикистана.

Источник: Комсомольская правда

Наряду с изучением и почитанием таджикского языка необходимо изучать русский и английский. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поздравляя сограждан с Днем государственного языка. Слова главы государства передает его пресс-служба.

Таджикский лидер подчеркнул, что языки являются отличным способом представить миру саму страну. Поскольку так можно рассказать ее историю, а также объяснить, как народ добился независимости.

«Наряду с изучением и почитанием государственного языка необходимо уделять серьезное внимание изучению иностранных языков», — сказал Рахмон.

Он также добавил, что изучение языков является ключевым аспектом в подготовке кадров. Поскольку тогда подготавливаемые Таджикистаном специалисты будут отвечать требованиям времени.

Напомним, Эмомали Рахмон также неоднократно заявлял о намерении страны укреплять отношения с Россией. Так, несколько месяцев назад он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда политики говорили о дружбе между государствами, экономике и военные связи.

