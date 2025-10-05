Рахмон призвал изучать русский и английский языки наравне с таджикским

Наряду с изучением и почитанием таджикского языка необходимо изучать русский и английский. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поздравляя сограждан с Днем государственного языка. Слова главы государства передает его пресс-служба.
Таджикский лидер подчеркнул, что языки являются отличным способом представить миру саму страну. Поскольку так можно рассказать ее историю, а также объяснить, как народ добился независимости.
«Наряду с изучением и почитанием государственного языка необходимо уделять серьезное внимание изучению иностранных языков», — сказал Рахмон.
Он также добавил, что изучение языков является ключевым аспектом в подготовке кадров. Поскольку тогда подготавливаемые Таджикистаном специалисты будут отвечать требованиям времени.
Напомним, Эмомали Рахмон также неоднократно заявлял о намерении страны укреплять отношения с Россией. Так, несколько месяцев назад он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда политики говорили о дружбе между государствами, экономике и военные связи.