ЕП готовится к голосованию по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Инициаторами стали фракции «Патриоты за Европу» и «Левые». Как уточнила Дельфин Колар, в понедельник в Страсбурге пройдут обсуждения, а голосование состоится 9 октября. Оппозиционные фракции обвиняют фон дер Ляйен в «ослаблении Европейского союза», непрозрачных торговых соглашениях с США и Латинской Америкой, а также в спорных высказываниях о войне в Газе. Однако центристские партии — «Обновление Европы» и «Социалисты и демократы» — уже заявили, что не поддержат вотум.