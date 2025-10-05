Кондратьев поздравил педагогов Кубани с профессиональным праздником

«Этот праздник наполнен искренними чувствами и теплыми воспоминаниями. В этот день мы выражаем признательность тем, кто открывал для нас мир знаний — кому-то лично, через общение, а о ком-то вспоминаем с особой благодарностью в сердце. Спасибо за годы не только обучения, но и за поддержку, помощь и ценные наставления», — сообщил Вениамин Кондратьев.