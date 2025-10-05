Кондратьев поздравил педагогов Кубани с профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев поздравил учителей кубанских школ и ветеранов педагогической деятельности с Днем учителя. Поздравление глава региона опубликовал в официальных соцсетях.
«Этот праздник наполнен искренними чувствами и теплыми воспоминаниями. В этот день мы выражаем признательность тем, кто открывал для нас мир знаний — кому-то лично, через общение, а о ком-то вспоминаем с особой благодарностью в сердце. Спасибо за годы не только обучения, но и за поддержку, помощь и ценные наставления», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что во все времена работа учителя считалась престижной и достойной уважения. Учителя оказывают влияние на формирование моральных принципов подрастающего поколения, помогают им найти уверенность в себе, добиться успеха и реализоваться в жизни.
В учебных заведениях региона трудятся около 40 тысяч педагогов. Власти создали целый комплекс мер поддержки — от премий за личные достижения и успехи учеников до ежемесячных доплат по различным направлениям. В 2025 году на эти цели из регионального бюджета направили более 16 миллиардов рублей. С 2026 года региональная выплата учителям вырастет до 15 тысяч рублей в месяц.