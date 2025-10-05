Юрий Слюсарь поздравил учителей с профессиональным праздником

«Имена многих из вас известны далеко за пределами региона. Так, звание “Заслуженный учитель Российской Федерации” в нашей области присвоено уже 91 педагогу. За всю историю конкурса “Учитель года России” 13 представителей Донского края становились лауреатами, а шесть педагогов входили в пятерку лидеров», — добавил Юрий Слюсарь.