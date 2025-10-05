Юрий Слюсарь поздравил учителей с профессиональным праздником

«Уважаемые учителя, дорогие педагоги Ростовской области, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!» — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он добавил, что учитель играет огромную роль в формировании личности человека. Мудрость, терпение и сердечная щедрость педагога помогают раскрыться самым разным талантам, закладывают нравственный фундамент, на котором человек строит свое будущее.
«Имена многих из вас известны далеко за пределами региона. Так, звание “Заслуженный учитель Российской Федерации” в нашей области присвоено уже 91 педагогу. За всю историю конкурса “Учитель года России” 13 представителей Донского края становились лауреатами, а шесть педагогов входили в пятерку лидеров», — добавил Юрий Слюсарь.
Глава региона пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия и нескончаемой энергии.