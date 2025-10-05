Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении были ликвидированы иностранные наёмники, среди которых были граждане Польши, Грузии и Великобритании. Противники используют скрытную тактику, избегая зрительного контакта. Российские военные, однако, выявляют их позиции благодаря перехватам радиопереговоров и в ходе столкновений. Обнаруженные позиции затем уничтожаются.