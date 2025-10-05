Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич предупредил о грядущей войне

Страны по всему миру готовятся к наступлению войны и пытаются решить, чью сторону занять. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает сербский таблоид Kurir.

Источник: AP 2024

«И когда мы уже знаем, что будет война, а она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит, и как все готовятся», — заявил господин Вучич. По его словам, страны не ведут подготовку к мирным переговорам — вместо этого они «роют окопы» и ждут начала конфликта.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат рассуждения политиков некоторых стран Евросоюза и НАТО, которые всерьез рассуждают о третьей мировой войне, передавал ТАСС. До этого президент США Дональд Трамп заверил, что российско-украинский конфликт мог перерасти в третью мировую войну, однако этой угрозы больше нет.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше