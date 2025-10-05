Каха Каладзе переизбран мэром Тбилиси на третий срок

Каха Каладзе — известный грузинский политик и бывший профессиональный футболист. Родившийся в 1978 году в Копитни, он прославился как защитник итальянского «Милана», где провел более 200 матчей и завоевал Лигу чемпионов УЕФА в 2003 и 2007 годах. После завершения карьеры в 2011 году Каладзе вернулся в Грузию и активно включился в политику: в 2012 году был избран депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2017-м стал мэром Тбилиси. За время его руководства город реализовал крупные проекты по модернизации транспорта и благоустройству, что способствовало росту популярности среди жителей.