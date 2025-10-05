Китай втрое увеличил макет правительственного квартала Тайваня на своём полигоне

В своём обращении по случаю Дня независимости 30 сентября Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поскольку считает Тайвань своей территорией. Он также заявил о необходимости противостоять сепаратистским силам на Тайване и внешнему вмешательству в этот вопрос. Ранее сообщалось, что в стремлении достичь торгового соглашения и наладить отношения с Китаем президент США Дональд Трамп отложил выделение военной помощи Тайваню. Решение, затронувшее финансирование в размере более 400 миллионов долларов, было связано с желанием провести переговоры с Си Цзиньпином. Критики, включая бывшего сотрудника Пентагона Дэна Блюменталя, считают, что это может ослабить стратегическую поддержку Тайваня.