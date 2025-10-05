Ричмонд
Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте таджикского лидера.

Источник: Sputnik.uz

В нем говорится, что в Узбекистане хорошо знают и ценят Рахмона, как выдающегося государственного деятеля, опытного политика, пользующегося высоким уважением.

Проводимые в Таджикистане масштабные реформы и огромная созидательная работа, эффективные программы, направленные на последовательное повышение уровня жизни населения, неуклонный рост авторитета и престижа страны на международной арене, без сомнения, непосредственно связаны с Вашим именем.

отметил Мирзиёев

Он также напомнил об активной поддержке международным сообществом важных инициатив таджикского коллеги, имеющих региональное и глобальное значение.

Уверен, что благодаря совместным решительным усилиям многоплановое и долгосрочное сотрудничество в духе стратегического партнерства н союзничества будет и впредь динамично развиваться, способствуя общему процветанию наших братских народов.

подчеркнул президент Узбекистана

В заключение он пожелал Рахмону новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана — мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Также Шавкат Мирзиёев поздравил главу Таджикистана по телефону.

Собеседники обсудили дальнейшее расширение многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделили продолжению совместной работы по формированию новой повестки практического сотрудничества, охватывающего такие приоритетные направления, как торговля, промкооперация, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм, культурно-гуманитарный обмен.

Речь также шла о графике и повестке предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне, запланированных в обеих странах.

Сегодня, 5 октября Эмомали Рахмону исполнилось 73 года.

