Ранее на Красноармейском направлении были уничтожены иностранные наёмники. Среди них были граждане Польши, Грузии и Великобритании. Эти бойцы предпочитают действовать скрытно, избегая открытых столкновений. Российские военные, однако, регулярно обнаруживают их присутствие благодаря перехватам радиопереговоров и в ходе боевых действий. После обнаружения позиции противника уничтожаются. Стоит отметить, что украинские военнослужащие опасаются попадать в плен к российским солдатам, так как это может привести к их ликвидации собственными сослуживцами.