«Учитель — яркая звезда»: губернатор поздравил педагогов Челябинской области с их праздником

В проникновенном видео глава региона напомнил, что во все времена учителя были важнейшими фигурами в обществе.
— От мастерства и человеческих качеств учителей во многом зависят судьбы новых поколений, а значит будущее страны, — констатировал Алексей Текслер. — Сегодня профессия учителя одна из самых востребованных и уважаемых в нашей стране. В Челябинской области в системе образования работает 60 тысяч педагогов.
Он отметил, что работа учителя непростая и ответственная. Подчеркнул, что важно помогать педагогам, создавать комфортные условия для работы, повышать престиж учительской профессии.
Успехи детей — это общая победа учеников, наставников, родителей, а значит, и регионов, добавил губернатор, отметив, что регион гордится своими педагогами, благодаря которым юные южноуральцы побеждают на всероссийских и международных Олимпиадах, становятся финалистами и призёрами престижных конкурсов.
— Дорогие учителя, низкий поклон за ваш благородный самоотверженный труд, за верность профессии и высочайшее мастерство, ну, а главное, за любовь и душевное тепло, которое вы дарите детям, — сказал Алексей Текслер. — Знаете, есть такое выражение «дети — это целая Вселенная, а, соответственно, учитель, её центр, яркая звезда, которая дарит свет и душевное тепло каждому ребёнку». Я поздравляю всех учителей, преподавателей, педагогов Южного Урала и желаю вам успехов. Пусть ваши подопечные радуют вас новыми успехами, достижениями. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и оптимизма. С праздником, с Днём учителя.
Напомним, жители Челябинской области с длительным педагогическим стажем могут выйти на страховую пенсию по старости досрочно. Как это сделать, рассказали в региональном отделении Соцфонда.