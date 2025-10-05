«Учитель — яркая звезда»: губернатор поздравил педагогов Челябинской области с их праздником

— Дорогие учителя, низкий поклон за ваш благородный самоотверженный труд, за верность профессии и высочайшее мастерство, ну, а главное, за любовь и душевное тепло, которое вы дарите детям, — сказал Алексей Текслер. — Знаете, есть такое выражение «дети — это целая Вселенная, а, соответственно, учитель, её центр, яркая звезда, которая дарит свет и душевное тепло каждому ребёнку». Я поздравляю всех учителей, преподавателей, педагогов Южного Урала и желаю вам успехов. Пусть ваши подопечные радуют вас новыми успехами, достижениями. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и оптимизма. С праздником, с Днём учителя.