Экс-генсек НАТО рассказал, как альянс чуть не рухнул на встрече с Трампом

Европейские лидеры в результате согласились увеличить оборонные бюджеты до 2% от валового внутреннего продукта. «Если бы он [Трамп] выполнил свою угрозу уйти в знак протеста, нам пришлось бы собирать осколки разрушенного НАТО. Я думаю, он понял, что бьется головой об стену своими требованиями немедленного увеличения бюджета, но в то же время он покинул Брюссель с уверенностью, что к новому году у него будет больше денег», — написал бывший генсек.