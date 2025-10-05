Премьер Грузии Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан»

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить “майдан” в нашей стране», — заявил на брифинге Кобахидзе.
«В течение четырех лет “наци” (обобщенное наименование оппозиции по названию партии “Единое национальное движение”) уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить “майдан”», — добавил он (цитата по ТАСС).
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК Грузии, после обработки 55% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набирает более 80% голосов. В этот же день в стране прошли акции протеста.
В Тбилиси была предпринята попытка штурма президентского дворца. Задержаны пять оппозиционеров. Их обвинили в попытке госпереворота. По данным Минздрава Грузии, во время акций протеста пострадали более 20 сотрудников правопорядка.
.