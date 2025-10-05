Ричмонд
Премьер Грузии Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные силы во время акций протеста при проведении муниципальных выборов накануне, 4 октября, пытались устроить в Тбилиси «майдан», но эта попытка провалилась.

Источник: Reuters

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить “майдан” в нашей стране», — заявил на брифинге Кобахидзе.

«В течение четырех лет “наци” (обобщенное наименование оппозиции по названию партии “Единое национальное движение”) уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить “майдан”», — добавил он (цитата по ТАСС).

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК Грузии, после обработки 55% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набирает более 80% голосов. В этот же день в стране прошли акции протеста.

В Тбилиси была предпринята попытка штурма президентского дворца. Задержаны пять оппозиционеров. Их обвинили в попытке госпереворота. По данным Минздрава Грузии, во время акций протеста пострадали более 20 сотрудников правопорядка.

.

