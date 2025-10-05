Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил педагогов с Днем учителя.
Он отметил, что будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые закладывают знания в умы и понятия о главных нравственных ценностях в сердца своих учеников, учат их быть не только образованными, но и порядочными людьми, достойными гражданами своей страны.
«Наши учителя — настоящие подвижники, преданные своему делу. Наверное, в жизни каждого из нас есть Учитель, которого мы вспоминаем с особой теплотой. Вы — наша гордость и опора, настоящая элита общества. Ваша верность профессии, терпение и мудрость заслуживают самого глубокого уважения. Благодарю вас за самоотверженный труд и высокий профессионализм! Желаю всем здоровья, творческого вдохновения и, конечно, гордости за успехи своих учеников!», — написал глава региона в социальных сетях.
По словам Сергея Аксенова, развитие системы образования невозможно без повышения престижа педагогического труда. Сегодня крымские педагоги получают различные выплаты: от компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для тех, кто трудится на селе, до региональных премий за победы в конкурсах профессионального мастерства.