Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле прошли военные учения

Военные учения с участием национальной милиции и армии прошли в Венесуэле. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в своем Telegram-канале.

Источник: Газета.Ру

«Сегодня, суббота, 4 октября, день специальных военных учений, полное развертывание: FANB, Боливарианская милиция, 335 ADI и 15 751 Народная база Комплексной обороны (BPDI) мобилизованы и приступают к выполнению своих обязанностей», — написал он.

Учения прошли на фоне напряженности между Венесуэлой и США.

В начале сентября американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. По его словам, Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. Он объявил мобилизацию 25 тысяч военных и ввел режим ЧП.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше